Operários ficam presos a 35 metros de altura em Juazeiro

00:00 · 25.01.2017 por André Costa - Colaborador

Segundo o gerente técnico da empresa responsável pela obra, uma das cordas de aço da balança elétrica afrouxou e esta pendeu para o lado ( Foto: André Costa )

Juazeiro do Norte. Três operários de uma obra, neste município, a 540Km de Fortaleza, ficaram presos por um cabo de segurança a cerca de 35m de altura nessa terça-feira (24). Segundo Manoel Furtado, gerente técnico da Base Incorporação e Construção, empresa responsável pela obra do empreendimento Unique Condominium, o incidente teria ocorrido "após uma das cordas de aço da balança elétrica ter afrouxado e a balança pender para o lado". Ainda conforme Furtado, os operários, que estavam usando todos os equipamentos de proteção individual (EPIs), ficaram suspensos por uma trava de segurança.

"É inegável que há o susto, mas todos os nossos operários trabalham com EPIs, o que nos dá total segurança", acrescentou. O incidente aconteceu por volta das 11 horas e os operários conseguiram descer utilizando um balde como suporte, cerca de 20 minutos depois. Eles trabalhavam no décimo andar da torre que terá 26 pavimentos. "É importante ressaltar que essa balança elétrica é altamente segura. As grandes construtoras utilizam-na. No caso de hoje, com o rompimento do cabo, a balança ficou presa pelo freio de segurança, semelhante ao que acontece quando há algum problema com os tradicionais elevadores, e os operários, como já disse, ficaram seguros por um equipamento chamado trava-queda. Ninguém ficou ferido. Foi só um susto", explicou Manoel.

Quatro horas após o incidente, um operário subiu até o andar em que a balança estava e fez o reparo do cabo. "No fim do expediente, vamos descê-la e fazer as devidas inspeções", finalizou o gerente. Segundo a Base, este é o primeiro incidente ocorrido na obra, iniciada em 2013, e prevista para ser concluída neste ano. O Unique Condominium terá três torres, uma residencial de 27 andares com 122 apartamentos e duas comerciais, de 26 andares com 403 salas.