Ontem, chuvas continuaram localizadas no Norte do CE

00:00 · 05.01.2017

Iguatu. As chuvas de pré-estação, neste mês de janeiro, permanecem de forma localizada no Estado do Ceará. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, entre 7 horas de terça-feira e 7 horas de ontem, precipitações em 39 municípios, a maioria concentrou-se na região Norte do Estado. As cinco maiores foram localizadas em Uruoca (49mm); Ubajara (43.6mm); Viçosa do Ceará (40mm); Sobral (37.4mm); e Granja (31.2mm).

Previsão

No decorrer do dia de hoje, a Funceme prevê nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada em todas as regiões do Estado. Para amanhã há possibilidade de precipitação na região Centro-Norte. Nas demais regiões cearenses, céu parcialmente nublado.

Segundo as informações do meteorologista da Funceme, Raul Fritz a nebulosidade sobre várias regiões do Ceará está associada a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que é um sistema de baixa pressão e de circulação horária a aproximadamente 12 quilômetros de altura sobre a região Nordeste do Brasil. É típico dessa época do ano, conhecida por pré-estação chuvosa.

A Funceme registrou ainda nas 24 horas de terça para quarta-feira, chuvas nos municípios de em Maracanaú (30.6mm); Maranguape (29.2mm); Meruoca (27mm), Marco (24mm); Martinópole (21mm); Irauçuba (20mm); Santana do Acaraú (19.6mm); Aracati (18mm); Trairi (17mm); e Limoeiro do Norte (15mm).

Na região Centro-Sul do Estado do Ceará, os agricultores mostram-se preocupados com a demora na chegada das precipitações. "Acredito que irá chover muito neste ano, mas parece que o inverno será tardio", disse Sebastião Alves, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatu. "Geralmente, as chuvas começam neste mês pela região do Cariri, mas está tudo muito irregular ainda", completou Sebastião.

Prognóstico

A Funceme somente vai divulgar o primeiro prognóstico para a quadra chuvosa (fevereiro a maio) deste ano entre os dias 18 e 20 próximos. A data ainda está sendo definida.

O quadro atual de previsão meteorológica permanece indefinido, com temperaturas neutras no Oceano Atlântico Equatorial e perda de força do fenômeno La Niña, no Oceano Pacífico.

Depois de cinco anos seguidos de chuvas abaixo da média no Semiárido Brasileiro e de perda de reservas hídricas nos açudes, o Estado do Ceará necessita de intensas chuvas para recarga dos reservatórios, que, no momento, acumulam apenas 6,6%.