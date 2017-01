Voluntários realizam mutirão de limpeza em Jericoacoara

18:07 · 11.01.2017 / atualizado às 18:13

Entre moradores e visitantes, cerca de 220 pessoas das mais variadas idades, ocupações e localidades de origem participaram do ato ( Foto: Divulgação )

A equipe gestora do Parque Nacional de Jericoacoara, unidade de conservação (UC) administrada pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) no Ceará, promoveu o III Mutirão de Limpeza do local. Em alta temporada e com muitos ventos, a quantidade de lixo espalhado pela região cresce sensivelmente, o que motivou a iniciativa.

>Jericoacoara lidera na preferência de turistas

Entre moradores e visitantes, cerca de 220 pessoas das mais variadas idades, ocupações e localidades de origem participaram do ato, que teve início na Usina de Reciclagem da Vila. Os voluntários foram distribuídos em equipes e direcionadas para oito regiões diferentes do parque, cada uma acompanhada por um buggy ou caminhonete de apoio.

No total, foram recolhidos 452 sacos de lixo, somando cerca de 13kg de resíduos de diversos tipos – sacos e garrafas plásticas, materiais de pesca, latinhas de cerveja e refrigerantes, vidro, isopor, etc. No dia seguinte, com a ajuda dos trabalhadores da Usina, os participantes fizeram a caracterização do material recolhido, cujos dados serão analisados posteriormente para se pensar em um projeto de educação ambiental voltado para as comunidades do entorno.

De acordo com a analista ambiental do ICMBio, Kátia Carneiro, a parceria com as organizações locais foi fundamental para a realização da prática. “O mutirão de limpeza foi uma grande demonstração de união e dedicação à causa ambiental. A cada evento sentimos mais fortalecidos os vínculos entre a comunidade local e o Parque Nacional de Jericoacoara”, disse.

O objetivo geral dos mutirões é focar nos resíduos que foram encontrados em maior quantidade e trabalhar para que as pessoas tomem consciência e se responsabilizem pelo lixo que geram.