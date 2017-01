Ubajara registra chuva de granizo na tarde desta quinta-feira (26)

18:52 · 26.01.2017 / atualizado às 19:24

Moradores registram o fenômeno, pelo menos o terceiro no Ceará em 2017 ( Foto: VC Repórter )

O município de Ubajara, na região da Ibiapaba, norte do estado do Ceará, registrou precipitações de granizo na tarde desta quinta-feira (26). Em meio a trovões e relâmpagos, moradores da pequena cidade tiraram fotos do fenômeno, que foi confirmado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

"A Funceme identificou chuvas muito fortes na região da Ibiapaba nesta quinta-feira, e mais especificamente no município de Ubajara entre 15h30 e 16h30 . As precipitações foram ocasionadas pela atuação de dois sistemas: um ramo secundário da zona de convergência intertropical e um vórtice ciclônico de altos níveis, que induzem a formação de nuvens que se desenvolvem verticalmente, formando gelo no topo", informou a assessoria da Fundação.