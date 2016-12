RMF e Cariri registram as maiores chuvas nas últimas 24 horas

08:22 · 29.12.2016 / atualizado às 16:03

Chuvas de 8mm em Várzea Alegre. ( VCRepórter ) O município com maior volume foi Fortaleza, com 18,2 mm ( Foto: Artur Carvalho / VC Repórter )

Depois da forte chuva que atingiu o Cariri na tarde da quarta-feira (28), durante a madrugada e início da manhã desta quinta (29), foi a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que registrou as maiores precipitações no Estado nas últimas 24 horas.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas no período ocorreram em, pelo menos, 42 municípios, a maioria nas duas regiões. Foi pouco, mas o suficiente para reforçar a esperança do cearense para uma boa quadra chuvosa em 2017, após cinco anos de seca.

O município com maior volume foi Fortaleza, com 18,2 mm. O segundo foi Juazeiro do Norte, no Cariri, com 16,5 mm, seguido por Crato (16 mm).

Previsão

Segundo a Funceme, a previsão para o dia é de possibilidade de chuva isolada no centro-norte do Ceará. Já no sul do Estado deve haver apenas céu parcialmente nublado. Para a sexta-feira (30) espera-se precipitações isoladas na faixa litorânea e na serra da Ibiapaba, com céu parcialmente nublado nas outras regiões.

Maiores chuvas do Ceará

Vídeo de leitora enviado para o Instagram do Diário do Nordeste mostra chuva em Acaraú (use a hashtag #dnfotografia para enviar imagens):