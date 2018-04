Regiões Jaguaribana e do Sertão Central concentram chuvas deste domingo (29)

10:28 · 29.04.2018 / atualizado às 10:46

Ainda na terça (01), a previsão da Funceme é de que diversas regiões do estado continuem com possibilidade de chuva ( Foto: Cid Barbosa )

Até o momento, 30 municípios cearenses registraram chuvas neste domingo (29). As precipitações ficaram concentradas nas regiões Jaguaribana e do Sertão Central, de acordo com dados disponibilizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O maior registro, durante o período da manhã, foi no munincípio de Mombaça, com 44.0 mm. Logo depois, segundo balanço parcial divulgado pelo órgão, aparecem Limoeiro do Norte e Russas, com 43.0 mm e 40.0 mm, respectivamente.

De acordo com a previsão da Funceme, o centro-norte do Estado apresenta nebulosidade variável e as demais regiões ainda têm possibilidade de precipitação ao longo do dia.

Ainda segundo a Funceme, o esperado é que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) influencie em todo o Estado ainda na segunda-feira (30) e mantenha a nebulosidade variável em todas as regiões.

Confira as 10 maiores chuvas, por município, neste domingo (29):

- Mombaça (Posto: Mombaca) : 44.0 mm

- Limoeiro Do Norte (Posto: Bixopa) : 43.0 mm

- Russas (Posto: Capim Grosso) : 40.0 mm

- Independência (Posto: Recife) : 30.0 mm

- Morada Nova (Posto: Lagoa Da Serra) : 26.0 mm

- Solonópole (Posto: Solonopole) : 19.6 mm

- Jaguaribe (Posto: Jaguaribe) : 19.2 mm

- Solonópole (Posto: Açude Tigre) : 17.0 mm

- Jaguaribe (Posto: Nova Floresta) : 16.2 mm

- Meruoca (Posto: Camilos) : 14.0 mm