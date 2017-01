Profetas da chuva fazem balanço das previsões da quadra chuvosa para 2017

08:46 · 15.01.2017 por José Avelino Neto

Prever o inverno se valendo apenas da observação dos fenômenos da natureza é uma proeza. Essa tem sido a marca de profetas e profetisas da chuva de Quixadá, distante 170 km de Fortaleza. Em meio à seca que castiga o Ceará já há cinco anos seguidos, eles desafiam a ciência para descobrir se vai ou não chover apenas pelo crescimento de determinada planta até a forma como o vento chega no início da noite. No último sábado (14), alguns dos mais antigos profetas fizeram um balanço de suas previsões e falaram da expectativa do próximo encontro, marcado para acontecer no início do ano que vem.

>Profetas da Chuva preveem chuvas dentro da média para 2017

A reunião foi organizada pela equipe que realiza a nona edição do Encanta Quixadá, evento que se encerrou sábado. Os profetas se reuniram no início da manhã em um café servido a amigos e estudiosos da cultura popular. Empolgados, eles falavam das previsões que já haviam feito em anos anteriores. "Esse pessoal da tecnologia só faz previsão para dizer se vai encher açude. Mas a gente faz previsão para dizer se vai ter pasto, se vai dar feijão, se vai encher os açude particular", explica Josué Viana, 67, e participante do encontro há 12 anos. Ele rebate o posicionamento de cientistas de que o inverno foi ruim. "O inverno não foi ruim de todo, não. Deu pra aproveitar alguma coisa", pontuou.

Em 2017 o evento dos profetas da chuva chega a sua 21ª edição. Nos últimos anos, não houve um consenso entre os profetas sobre os invernos que se seguiram. Muitos opinaram que o inverno seria bom, e acabaram tendo que aceitar em meio ao mato seco e a reservatórios em volume morto, que as previsões que fizeram não condiziam com a realidade. Ainda também é cedo para tentar dar a certeza de algo. Mas para alguns, já há o que se comemorar. "Vamos ter um inverno bom para o ano", é o que afirma Maria de Lourdes Lemos, 79. Ela garante ser a única mulher entre os profetas cearenses e diz que 2017, será um ano de terra molhada. Mas ela pondera: "Isso é apenas uma previsão, meu filho. Muita coisa pode mudar. Meu pai era um analfabeto, mas era muito sábio. Ele dizia que quando chegasse o tempo em que o homem quisesse saber mais do que Deus, ele mudava os tempos".

A Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) só divulga o prognóstico das chuvas do período de janeiro a maio no início de cada ano mas a chegada do La Niña tem contribuído para deixar agricultores e a população em geral ainda mais otimistas. O fenômeno é oposto ao El Niño: ao invés de provocar a seca pode contribuir para ocasionar chuvas. A Funceme chegou a dizer que ele poderia atuar em 2017. No entanto, atualmente, as chances são outras: o La Niña pode não ter o efeito que era esperado.

José Erasmo Barreira, 69, afirma pesquisar árvores, aves, e até formigas e abelhas. E suas primeiras observações também lhe obrigam a discordar das previsões do órgão. “Eu só começo a fazer o trabalho mesmo em dezembro, depois que eu junto tudo. Mas já vi que o cumaru deu bom este ano, e isso é um sinal de inverno bom. E outra, meu filho: o Aracati, aquele ventinho da boquinha da noite, ta vindo mais forte também. Pode apostar que isso é sinal de inverno forte”.

O encontro com os profetas no último domingo não é foi ainda o martelo batido sobre as condições das chuvas no inverno de 2017. “A reunião foi feita para ouvir esses profetas e saber como a gente pode fazer um encontro melhor no ano que vem”, explica o produtor Adriano Sousa. O campus de Quixadá Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai apoiar continuar apoiando e auxiliando o evento. Este ano o IFCE também vai auxiliar no processo de inscrição de um dos profetas para concorrer ao título de Mestre da Cultura, titulação cedida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult). Caso um dos profetas quixadaenses seja aprovado, será a primeira vez que um deles integrará o time de representantes de atividades e iniciativas da cultura cearense devidamente reconhecida.