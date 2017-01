Previsão é de chuvas no Ceará até quinta (19), aponta Funceme

09:56 · 17.01.2017 / atualizado às 11:20

A previsão do tempo no Estado para terça-feira (17) é de “nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões cearenses”, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O prognóstico segue também até a próxima quinta (19).

A imagem do satélite revela que há nuvens sobre o Estado do Ceará através do Oceano Atlântico com a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Prognóstico para a quadra chuvosa de 2017 sai amanhã

A previsão para o acumulado de chuvas no trimestre fevereiro-março-abril será elaborada durante o XIX Workshop Internacional de Avaliação Climática para o Semiárido Nordestino, na Funceme e será divulgado nesta quarta-feira (18).

Para os Profetas da Chuva, que se reuniram no último sábado (14), o inverno de 2017 no Ceará deve ser dentro da média.

Participam do Workshop pesquisadores da Funceme, de agências meteorológicas de outros estados do Nordeste, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe) e de agências internacionais, além da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Universidade Federal do Ceará (UFC).

O prognóstico será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, e mostrará as probabilidades de cada uma das três categorias (abaixo, em torno e acima da média histórica) referentes ao acumulado de precipitações nos três primeiros meses da quadra chuvosa. Em fevereiro, a Funceme elabora e divulga novo prognóstico fazendo referência aos meses de março, abril e maio.