Prefeitura de Pereiro tem prazo de 40 dias para adquirir desfibriladores para Hospital Municipal

13:23 · 19.09.2018 / atualizado às 13:36

A Vara Única da Comarca de Pereiro, município localizado a 334 quilômetros de Fortaleza, estabeleceu o prazo de 40 dias para que a Prefeitura adquira ao menos dois desfibriladores cardíacos para o Hospital Municipal Humberto de Queiroz. Atualmente a unidade funciona sem nenhum equipamento do gênero, o que desrespeita as resoluções nº 2.073/2004 e nº 1.886/2008 do Conselho Federal de Medicina (CFM). Na mesma decisão, o juiz ainda determinou o prazo máximo de 60 dias para que o hospital instale uma Comissão de Revisão de Prontuários Médicos.

A determinação da compra dos equipamentos acontece depois da vistoria, realizada em dezembro de 2017, pela Comissão de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC) constatar a ausência de desfibriladores na unidade de saúde. De posse desta informação, em março de 2018, o Ministério Público do Ceará (MPCE) instaurou um Procedimento Administrativo e oficiou o Município requisitando providências.

Em ofício de 9 de abril de 2018, o município informou ter iniciado processo licitatório para a compra dos desfibriladores e que, no prazo máximo de 90 dias, a situação estaria solucionada. O documento ainda indicava que o Município havia iniciado as ações para implantar a Comissão de Revisão e que em 60 dias a comissão estaria em funcionamento.

Vencidos os prazos informados pela Prefeitura, o MPCE solicitou novas informações sobre os dois requerimentos. Em resposta, a administração do município informou a proposta de emenda parlamentar que previa verba para a compra dos desfibriladores não havia se concretizado e que iria juntar dinheiro para comprar o equipamento. Informou ainda que encontrou dificuldades na contratação de um médico auditor para compor a Comissão de Revisão.

“Em outras palavras, a questão permanece sem solução e aparenta estar sendo empurrada para frente, esticando a sua solução o máximo possível”, salientou o promotor de Justiça Davi Carlos Fagundes Filho.

Agora, a Justiça do município determinou novos prazos para que a Prefeitura adquira os equipamentos e instaure a Comissão de Revisão de Prontuários Médicos.