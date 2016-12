Papa Francisco nomeia novo bispo do Crato

11:15 · 28.12.2016 / atualizado às 11:26

Dom Gilberto Pastana é o novo bispo do Crato. ( FOTO: Reprodução )

O papa Francisco procedeu, nesta quarta-feira (28) em duas alterações no episcopado brasileiro. O pontífice acolheu o pedido de renúncia apresentado por dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, de Sorocaba (SP). Na mesma data, o papa aceitou o pedido de renúncia do governo pastoral da diocese de Crato (CE) apresentado por dom Fernando Panico. Em seu lugar, foi nomeado dom Gilberto Pastana de Oliveira.

Perfil

Natural de Boim (PA), dom Gilberto Pastana nasceu em 29 de julho de 1956. Tendo sido ordenado presbítero em 27 de julho de 1985, em Santarém (PA), foi nomeado bispo de Imperatriz (MA) em 03 de agosto de 2005 e escolheu o lema episcopal “Venha o teu reino”. É mestre em Teologia, com especialização em Teologia Espiritual, no Teresianum, em Roma, Itália.

Na trajetória antes do episcopado, dom Gilberto atuou como vigário paroquial, reitor de seminário, coordenador diocesano de pastoral. Foi coordenador do departamento de Filosofia e Teologia no Instituto de Pastoral Regional (Ipar), em Belém (PA), e diretor da Rede Vida de Televisão, de 2000 a 2005.