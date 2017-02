No início da estação, chove em mais de 50 cidades do Ceará

10:23 · 02.02.2017 / atualizado às 11:15

Período chuvoso no Ceará vai até abril. ( FOTO: VC Repórter )

Choveu em 50 municípios nas primeiras 24 horas da estação chuvosa do Ceará, que começou oficialmente neste mês de fevereiro. As precipitações concentraram-se na região Norte do Estado, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar de registros em cerca de 30% do estado, o maior volume de chuvas aconteceu em Pentecoste, cidade distante 89 quilômetros de Fortaleza e situada no Norte do Ceará. Lá o pluviômetro da Comunidade Lemos indicou 36 milímetros. Ainda na região Norte, Granja registrou 33mm.

Pré-estação

A pré-estação de chuvas, que ocorreu entre os meses de dezembro e janeiro, justamente quando, normalmente, não atingiram sequer a média histórica do período e teve impactos pouco significativos para amenizar os efeitos da seca prolongada observada no Ceará desde 2012.

Conforme a Funceme, a chuva acumulada nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 no Estado foi de 102,1mm, enquanto a média histórica do período é de 130,3mm, ficando assim 21,6% abaixo da média.

Previsão

Segundo a previsão climática divulgada pela Funceme no dia 18 de janeiro, referente ao trimestre fevereiro-março-abril, a maior probabilidade é de as precipitações acumuladas ficarem em torno da média histórica no Estado. A Funceme divulgará, na segunda quinzena de fevereiro, novo prognóstico, este referente ao trimestre março-abril-maio.