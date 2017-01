No Ceará: Dezembro de 2016 registrou maior volume de chuvas para o mês dos últimos seis anos

09:30 · 05.01.2017 / atualizado às 10:18

A quadra chuvosa cearense começa em fevereiro e se estende até maio ( Foto: Josenias Honorio/VC Repórter )

O mês de dezembro de 2016 registrou média de chuvas de 41.5mm em todo o Estado do Ceará. O índice é 31,1% maior que a normal climatológica, a média histórica utilizada como parâmetro pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que é de 31.6mm. O resultado é o melhor desde 2010, quando foi observada média de 88.2mm de chuvas no Estado.

Nos anos seguintes, no entanto, a curva foi decrescente. Em 2011, a média foi de apenas 5.8mm, desvio negativo de 81,7% do índice normal. A estatística se repetiu em 2014. Em 2012, foi registrado o pior levantamento, de apenas 4 mm. Já em 2015, choveu média de 11.6mm, queda de 63,3% do normal para o mês.

O único desvio positivo foi registrado em dezembro de 2013, quando choveu 36.7mm – um acréscimo de 16,1% no parâmetro. Conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a normal climatológica é o valor médio calculado para um período de, no mínimo, três décadas consecutivas. No Ceará, a Funceme considera os dados do período de 1981 a 2010.

Pré-estação

Apesar da melhora no índice, o órgão adverte que as chuvas dos últimos dias não têm relação com a quadra chuvosa, uma vez que precipitações intensas podem ser registradas na pré-estação, nos meses de dezembro e janeiro. Elas seriam causadas pela atuação e posicionamento favorável dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), Cavados de Altos Níveis e sistemas frontais.

A quadra chuvosa cearense começa em fevereiro e se estende até maio. Como os sistemas meteorológicos são difíceis de serem previstos a longo prazo, segundo a Funceme, o órgão orienta que os usuários acompanhem a Previsão do Tempo diariamente. O prognóstico da quadra chuvosa 2017 será divulgada oficialmente no dia 18 de janeiro, no Palácio da Abolição.

