Municípios do Ceará recebem R$ 9,9 milhões para combate à seca

16:40 · 09.01.2017 / atualizado às 18:16

Os municípios agora precisam elaborar os projetos com o detalhamento das obras e dos serviços ( Foto: Eduardo Queiroz )

Nove municípios cearenses serão contemplados com o montante de R$ 9,9 milhões do Ministério da Integração Nacional para a implantação de obras que ampliem o abastecimento de água à população. A medida faz parte do conjunto de ações de apoio do Governo Federal para aumentar a oferta de água nos estados que sofrem com a seca. As portarias com a aprovação dos Termos de Compromisso foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira (9).

Confira os municípios beneficiados:

Com a aprovação dos Termos de Compromisso, os municípios precisam elaborar os projetos com o detalhamento das obras e dos serviços e apresentar ao Ministério da Integração Nacional no prazo de nove meses. As Prefeituras terão até dois anos para a contratação e execução das obras.