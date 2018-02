Moradores comemoram aporte em açude de Independência

19:28 · 24.02.2018 / atualizado às 20:12

“A água já tá longe... E vem chegando mais!” A frase é muito mais sobre esperança do que certeza, mas resume o sentimento de moradores do município cearense de Independência, no Sertão de Crateús, a 310km de Fortaleza. Apesar de ter apenas 0,58% da capacidade, o açude Jaburu II, que estava praticamente seco, recebeu aporte e reacendeu o otimismo dos independencianos.

Em novembro do ano passado, o reservatório chegou a atuar no volume morto, com apenas 0,01% da água que suporta, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). Com as chuvas do último mês, o Jaburu II recebeu aporte de 641.559 m³, dos quais 618.462 m³ compõem o volume atual.

Nos últimos 31 dias, segundo relatório da Cogerh, foi registrado aporte de água em 115 dos 155 açudes monitorados pela companhia no Estado. Apesar disso, só 7,2% da capacidade dos reservatórios cearenses estão preenchidos, e 120 deles ainda estão abaixo de 30% da capacidade, quatro acima de 90% e apenas três sangraram – Caldeirões, em Saboeiro; Cocó, em Fortaleza; e Germinal, em Palmácia.