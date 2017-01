Martinópole registra maior chuva do Ceará, com 70 milímetros

09:12 · 03.01.2017 / atualizado às 09:43

Previsão é de nebulosidade, de acordo com a Funceme ( Foto: Honório Barbosa )

As chuvas voltaram a atingir o Ceará, entre esta segunda (2) e a manhã desta terça-feira (3), principalmente na região Norte do Estado. Conforme dados fornecidos pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações abrangem 11 municípios cearenses. O destaque fica para a chuva que banhou a cidade de Martinópole, a mais intensa das últimas 24 horas, com 70 mm.

Em seguida, as maiores precipitações aparecem em Granja (57.8mm), Uruoca (41 mm) e Meruoca (16 mm). Na Região do Litoral de Fortaleza, apenas o município de Aquiraz registrou precipitação, de 1,5 mm. Na região Sul, no Sertão dos Inhamuns, choveu 1,6 mm em apenas uma cidade, Araripe.

Segundo a Funceme, as chuvas ocorrem em virtude da formação de áreas de instabilidade atmosférica que se formam sobre o oceano Atlântico e se deslocam em direção ao continente.

A previsão do tempo para o dia é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada em todas as regiões do Ceará. A previsão de nebulosidade se repete para esta quarta-feira (4). Já na quinta (5), há possibilidade de chuvas isoladas no Centro-norte. Nas demais regiões, o céu deve ficar parcialmente nublado.