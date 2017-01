Manifestantes protestam em São Luís do Curu contra a prefeitura do município

16:38 · 23.01.2017 / atualizado às 17:03

Cidadãos protestam contra o atraso no pagamento dos salários pela prefeitura do município ( Foto: Divulgação/PRF )

Cerca de duzentas pessoas se reuniram, na tarde desta segunda-feira (23), no município de São Luís do Curu, para se manifestar contra a prefeitura da cidade por atraso no pagamento de salários. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A manifestação acontece desde às 15h, no km 89 da BR-222, e provocou uma interdição total de aproximadamente três quilômetros de congestionamento. No local, pneus estão sendo queimados sobre as vias e bloqueando a passagem de veículos, o que causa o engarrafamento.

A previsão é de que as pistas só serão liberadas pelos manifestantes quando houver um pronunciamento oficial da prefeitura sobre o caso, ou quando a imprensa se fizer presente no local.

De acordo com últimas informações divulgadas pela PRF no local, cada vez mais pessoas se juntam à aglomeração.

A reportagem tentou entrar em contato com a prefeitura de São Luís do Curu para obter informações sobre a situação, mas até o momento não obteve retorno.