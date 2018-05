Mais de 70 municípios do Ceará iniciam o mês de maio com chuvas

09:02 · 01.05.2018 / atualizado às 12:03

Maio começa com chuva no Ceará

Neste feriado do Dia do Trabalho, mais de 70 cidades do Ceará registraram chuvas, de acordo com o relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O município de Limoeiro do Norte teve o maior volume, com 52 milímetros. Altaneira (50 mm), Várzea Alegre (48 mm) e Mulungu (48 mm), aparecem em seguida no ranking do dia. Também foram verificados registros de precipitações em Quixeramobim, Assaré, Campos Sales e outras cidades do Interior.

Essas chuvas marcam o início do último mês de quadra chuvosa no Ceará. De acordo com projeção da Somar Meteorologia, maio terá dois cenários distintos: no Interior, em regiões como o Cariri, Sertão Central e Jaguaribana, a tendência é que as precipitações fiquem abaixo da média histórica, com registros que não chega nem 25 milímetros.

Já no Litoral, a perspectiva é de aumento, com alerta para Fortaleza que pode enfrentar tempestades. "Isso na primeira quinzena, já a começar no feriado e fim de semana próximos. A segunda quinzena deve ser menos úmida e com menos chuvas", afirma o meteorologista Celso Oliveira, acrescentando alerta para mais raios e trovões. "A Defesa Civil deve ficar atenta", frisa.

Abril mais chuvoso desde 2009

A Funceme prevê que a partir da próxima quarta-feira (2), há uma tendência de diminuição em todo o Estado. Segundo o órgão estadual, neste momento, balanço ainda parcial aponta abril como o mais chuvoso desde 2009, com média de 215,4 mm, ou seja, 14% acima do normal, que é de 188 mm.

Em relação a Fortaleza, as chuvas acumuladas entre janeiro e abril estão 40% abaixo da média histórica. No período, foram registrados 862.3mm, sendo o normal de 1.444,6mm. No ano passado, a Capital teve um desvio positivo com 1.6% a mais de chuvas. Em nove anos, desde 2008, 2013 foi o pior, quando choveu 652,4mm ou menos 55,5% das precipitações consideradas dentro da normalidade.