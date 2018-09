Justiça do Trabalho promove leilões em Fortaleza e em Juazeiro do Norte

14:25 · 19.09.2018 / atualizado às 14:26

A Justiça do Trabalho do Ceará torna públicos editais para dois leilões que vão ocorrer neste mês, em duas cidades do Estado. O primeiro está previsto para acontecer em Fortaleza, no dia 20 de setembro, e reúne bens penhorados em processos em curso nas Varas de Trabalho da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza, em 87 lotes, com valor total de R$ 34,3 milhões. Já no dia 26 de setembro, está marcado para acontecer, em Juazeiro do Norte, o Leilão Público da Região do Cariri, com 19 lotes no valor aproximado de R$ 7 milhões. Juntos, os leilões ofertam bens avaliados em cerca de R$ 41,3 milhões.

Na Capital cearense, o Leilão Unificado acontecerá às 9h, no auditório da agência da Caixa Econômica Federal, situado na Av. Santos Dumont, 2.772, 2ª andar, bairro Aldeota. Entre os bens ofertados estão apartamentos, casas, complexos imobiliários, eletrodomésticos, terrenos, veículos, dentre outros. Também é possível ofertar lances on-line, pelo site do leiloeiro.

Uma casa, localizada no bairro Serrinha, é um dos itens de maior valor disponível. O ambiente de 6.154 m² é avaliado em R$ 3 milhões, e o lance mínimo para compra é de R$ 2,1 milhões. Entre os objetos curiosos, estão extintores de incêndios, mesas, máquinas de costura, tanques subterrâneos e vidros.

Cariri

Em Juazeiro do Norte, o leilão será realizado às 9h, no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, no bairro São José. Entre os bens que podem ser obtidos estão um lote de 22 motocicletas de diferentes modelos, com o lance mínimo de R$ 68,4 mil; cinco imóveis localizados na própria cidade e em outros municípios cearenses da região, como também itens de restaurantes, padarias e máquinas industriais.

Para participar do Leilão Unificado do Cariri, os interessados precisam comparecer ao local no horário estabelecido, com documento de identificação oficial, ou participar pelo site Willian Leilões, com inscrição prévia até às 9h de 24 de setembro.