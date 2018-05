Homem cai de prédio no Centro de Guaramiranga

14:20 · 05.05.2018 / atualizado às 15:59

Uma aeronave da Ciopaer foi acionada às 22h e realizou o resgate em Baturité

Um homem de 31 anos caiu de um prédio - o Edifício Itaúna - localizado no Centro de Guaramiranga, a 110 km de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (4). Informações preliminares afirmam que ele é juiz.

De acordo com a capitã Juliany Freire, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros, a guarnição do município foi acionada por volta das 19h, logo após o homem cair de uma altura de cerca de nove metros. Há suspeita de que ele tenha sofrido traumatismo crânio-encefálico, embora estivesse consciente e apenas um pouco desorientado.

O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento pré-hospitalar e o conduziu ao Hospital Municipal de Guaramiranga.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada por volta das 22 horas para transportar o juiz de Baturité ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

"Nós fizemos o resgate de Baturité porque Guaramiranga é uma cidade muito pequena e o único local que poderia receber aeronave, o estádio municipal, estava sem iluminação", detalha o relações públicas da Coordenadoria, tenente-coronel Marcus Costa.

Ainda segundo ele, durante o trajeto a Fortaleza, o homem foi assistido por uma equipe formada por médico e enfermeiro na aeronave, equipada com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente, bem como o atual quadro de saúde do suposto juiz. A identificação da vítima não foi divulgada, reforça o Corpo de Bombeiros, no intuito de preservá-la.