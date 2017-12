Guaramiranga tem a maior chuva do dia e registra 19º de temperatura

17:04 · 21.12.2017 / atualizado às 17:51

Guaramiranga, cidade localizada no Maciço de Baturité, recebeu a maior chuva do Estado no intervalo entre as 7h desta quarta-feira (20) e as 7h desta quinta-feira (21). Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o acumulado no município foi de 31,2 milímetros. No total, choveu em, pelo menos, 39 municípios.

Na região do Maciço também choveu em:

- Aracoiaba (21,5mm),

- Redenção (12,5mm e 9,6mm – dois postos),

- Guaiúba (5mm)

- Itapiúna (2,2mm).

Durante as precipitações nesta área montanhosa, as temperaturas mínimas variaram entre 19,1 e 22,3 graus .

Considerando o primeiro mês da Pré-Estação, o intervalo entre esta quarta (20) e quinta-feira (21), foi o período com o maior registro de chuvas, sendo 39 no total. Apesar de não serem tão fortes, as precipitações causaram granizo em Parambu , no Sertão de Inhamuns.

Previsão

Para esta quinta-feira (21), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões cearenses ao longo do dia. O mesmo serve para os próximos dois dias.

Tal fato se dá pela presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema meteorológico que costuma provocar chuvas no Nordeste brasileiro durante esta época.