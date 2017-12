Governo libera R$ 30 milhões para custeio do Hospital Regional do Sertão Central

15:24 · 13.12.2017 / atualizado às 15:32

O Governo Federal liberou, nesta quarta-feira (13), mais R$ 30 milhões para a área da Média de Alta Complexidade (MAC) do Ceará. De acordo com o governador Camilo Santana, que participou do ato em Brasília, os recursos serão destinados para o custeio do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o ministro Ricardo Barros participaram do anúncio.

“Esses recursos, que somam R$ 30 milhões por ano, serão fundamentais para ajudar a colocar o Hospital de Quixeramobim para funcionar em sua totalidade e, com isso, beneficiar a população do Sertão Central do Estado. Será fundamental, inclusive, para desafogar a Capital. Agradeço ao ministro e ao presidente do Senado pelo esforço em garantir esse dinheiro para a saúde do Estado”, citou o governador, que estava acompanhado do secretário da Saúde do Estado, Henrique Javi.

Segundo o secretário Henrique Javi, o Hospital Regional do Sertão Central funciona atualmente com 35% de sua capacidade. “Temos até o momento a UTI adulta, cirurgia e clínica médica, e estamos implantando a unidade de AVC. Com a abertura total da unidade, vamos desconcentrar a saúde da Capital e conseguir mais atenção à população dos municípios do Sertão Central. Será um grande benefício para os moradores da região”, disse Javi.

“Esse ato (liberação de recursos) é de extrema importância para as pessoas mais pobres que temos obrigação de cuidar em todo o Ceará”, afirmou o presidente do Senado, Eunício Oliveira. “É uma conquista importante para que o Estado do Ceará possa estruturar o atendimento. A região de Quixeramobim, com mais esses avanços, poderá ter uma saúde melhor”, completou o ministro Ricardo Barros.

Média de Alta Complexidade

Atualmente, o Governo do Estado recebe R$ 444 milhões do Governo Federal para o bloco Média de Alta Complexidade (MAC). Com os recursos anunciados nesta quarta, o MAC do Ceará passa para R$ 474 milhões por ano para o custeio das unidades de saúde.