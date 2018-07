Governo dá novo prazo, e águas do Rio São Francisco só devem chegar ao Ceará em setembro

19:47 · 10.07.2018 / atualizado às 20:11

O prazo para que as águas da Transposição do Rio São Francisco cheguem ao Ceará foi adiado mais uma vez pelo Ministério da Integração Nacional. De acordo com o governo federal, as águas só devem atravessar o túnel Milagres, que é a primeira estrutura de engenharia do projeto no estado do Ceará, em setembro deste ano. Anteriormente, o Ministério afirmava que, em agosto, as águas chegariam ao Estado.

Outra novidade que o governo divulgou, nesta terça-feira (10), foi a conclusão da escavação do túnel Milagres, que fica justamente entre Pernambuco e o Ceará, no Eixo Norte do projeto. De acordo com o Ministério, o túnel tem quase 1km de extrensão e cerca de 9 m de diâmetro. O governo afirma que, com a finalização da escavação, as equipes vão trabalhar agora na finalização do túnel, como piso e acabamento interno das paredes.

Atualmente, são mais de mil pessoas trabalhando nesta etapa do projeto, em regime de 24 horas por dia, com turnos alternados.

O Eixo Norte do Projeto vai atender 223 cidades, com população de mais de 7,1 milhões, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.