Funcionários do Fórum de Cascavel investigados por corrupção e tráfico de influência

17:46 · 11.10.2017 / atualizado às 20:39

Funcionários foram afastados de suas funções no Fórum de Cascavel - Foto: José Leomar

Três mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva foram executados contra três funcionários do Judiciário de Cascavel na manhã desta quarta-feira (11). A ação ocorreu por meio do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil, por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Cascavel.

Os funcionários estão sendo investigados pelos crimes de corrupção e tráfico de influência. Segundo o MPCE, eles teriam recebido vantagem ilícita para dar agilidade ou retardar o andamento de processos judiciais.

Durante a manhã, três funcionários foram conduzidos à delegacia local para prestarem esclarecimentos e tiveram seus aparelhos celulares apreendidos. Além disso, também foram afastados de suas funções no Fórum de Cascavel.

Esclarecimento

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) esclareceu que os profissionais não fazem parte do quadro de servidores do estado. Ele foram emprestados pelo município de Cascavel para o exercício das funções.