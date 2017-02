Duplicação de novo trecho da CE-040 será inaugurada neste sábado (4)

15:34 · 03.02.2017

Canoa Quebrada, no litoral de Aracati, é uma das praias que a CE-040 dá acesso - Foto: Kid Júnior

Mais um trecho duplicado da CE-040, principal via de acesso às praias do litoral Leste, será inaugurado neste sábado (4). O trecho, que tem uma extensão de 25,2 Km, vai de Guajiru até Aracati.

Contratada pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), a obra foi executada em conjunto com o Departamento Estadual de Rodovias (DER), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

Para esse trecho, o investimento foi de R$ 48,5 milhões. Os recursos são do Banco de Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

Foram executados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras d'artes correntes e complementares, urbanização, sinalização horizontal e vertical e proteção ambiental.

Continuidade dos trabalhos

A obra completa inclui a restauração dos trechos já existentes e também a adequação e a duplicação dos trechos compreendidos de Beberibe a Aracati, totalizando 65,7 quilômetros.

A execução é dividida em quatro partes:

- Beberibe-Paripueira (31,98 km);

- Paripueira-Guajiru (11,7 km);

- Guajiru-Viçosa (7,4 km);

- Viçosa-Aracati (14,6 km).

No último trecho, está incluída a implantação do acesso à localidade de Jardim de Baixo, com 3,2 km.