Decisão sobre obras da Transposição sai na próxima semana, garante Cármen Lúcia

17:42 · 13.06.2017 / atualizado às 17:45

Além de Camilo Santana, estiveram reunidos com Cármen Lúcia os governadores da Paraíba e do Rio Grande do Norte, Ricardo Coutinho e Robinson Faria, respectivamente, além do vice-governador de Pernambuco, Raúl Henri ( Divulgação )

Após a Justiça suspender a licitação do último trecho da transposição do Rio São Francisco em abril deste ano, impedindo o andamento da obra que beneficiaria Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o governador do Estado, Camilo Santana, esteve nesta terça-feira (13), em Brasília, para pedir à ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, uma intervenção do Judiciário para a retomada das obras. De acordo com o líder do executivo estadual, ela garantiu que a decisão será tomada até a próxima semana.

"Apresentamos a situação hídrica dos estados da região, em especial a do Ceará, e solicitamos que a ministra Carmen Lúcia olhasse com muito carinho para esta importante obra", informou Camilo, em postagem no seu perfil oficial no Facebook. Ainda segundo o governador, a retomada do Eixo Norte é "fundamental" para a população cearense e precisa ser providenciada "o mais rápido possível".

"Seguimos unindo forças para resolver esse impasse e fazer com que as águas do Rio São Francisco cheguem ao Ceará, beneficiando a população e superando mais esse desafio em nosso Estado", comentou o governador. Além dele, estiveram reunidos com Cármen Lúcia os governadores da Paraíba e do Rio Grande do Norte, Ricardo Coutinho e Robinson Faria, respectivamente, além do vice-governador de Pernambuco, Raúl Henri. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, também participou do encontro.

Relatora

O encontro com Cármen Lúcia se deu porque a presidente do STF é relatora de uma Suspensão de Segurança em que a União pede a cassação de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que suspendeu a licitação para a escolha do consórcio que executará as obras complementares de transposição das águas do Rio São Francisco. Dessa forma, o principal pedido das autoridades nordestinas à Cármen Lúcia foi uma decisão rápida sobre o processo.

Em nota no site do STF, a ministra disse que já estudou o processo e que “está tendo o máximo de cuidado” na instrução dos autos para fundamentar a decisão que deverá tomar na próxima semana. “É preciso muito critério na hora de decidir, porque não é uma decisão fácil”, disse a presidente do Supremo.

A ministra também manifestou preocupação com a situação da seca no Nordeste e firmou que vem de uma região igualmente sofrida, que é o Norte de Minas Gerais que, entretanto, não será abastecida por obras proveniente

Confira o posicionamento de Camilo: