Criminosos são apreendidos tentando contrabandear aves para Fortaleza

17:18 · 06.01.2017 / atualizado às 17:34

Animais apreendidos dentro dos viveiros ( Foto: Divulgação )

Na madrugada desta sexta-feira (6), foram apreendidos no Posto da Secretaria da Fazenda, no município de Jati (CE), 551 KM de Fortaleza, José Serafim da Silva (41) e o seu comparsa Marcílio José de Oliveira (53). Os criminosos são contrabandistas de animais e saíram de Goiás com destino a Fortaleza. Dentro do automóvel em que os dois se encontravam, foram achados 1.543 canários da terra (Sicalis flaveola) e 16 pintassilgo (Carduelis carduelis).

Rendido na delegacia de Brejo Santo (CE), José Serafim da Silva já é conhecido em outros estados pelos seus atos de contrabando. O criminoso já tinha sido preso outras seis vezes, quatro em Goiás e outras duas no Distrito Federal, todas por crimes ambientais.

Prisão

Os criminosos foram apreendidos quando guardas da Polícia Militar faziam uma blitz no local, bifurcação da BR-116 com a CE-497, em. O veículo, Chevrolet/Prisma de cor branca e placa ONZ-9102, em que os dois transportavam os animais, continha 1.543 canários da terra, 16 Pintassilgos, 27 carregadores de pássaros, 145 bebedouros e R$ 2.188,00 em espécie.

A captura dos homens foi realizada por policiais militares da Força Tática de Apoio, CP-2383 sob o comando de 1° Tenente, o PM Kriger, junto com os soldados Arimatéia, Silva e Sá.

Fiança

Na prisão de Brejo Santo, os homens estão respondendo por maus tratos de animais, crime ambiental e transporte ilegal de animais. Por contrabandear animais com risco de extinção (Pintassilgo), a multa dobra, indo de R$ 500 para R$ 1000. Além disso, os criminosos terão de pagar uma multa de R$ 5.000 por cada cabeça do pássaro raro mais R$ 500 do canário da terra. No geral, R$ 851.500,00.

Mais informações

Os animais apreendidos serão devolvidos para a natureza pela manhã do sábado (7), de acordo com o Ibama, os pássaros foram capturados entre Minas Gerais, Bahia e uma parte de Goiás. De acordo com o orgão, os animais se adaptam muito bem nas região dos Inhaumuns, sul do Ceará, onde haverá a soltura.