Criança perdida é resgatada no Crato com auxílio de aeronave do Ciopaer

12:41 · 10.06.2017 / atualizado às 13:01

Aeronaves no pátio da Ciopaer são inspecionadas antes de serem liberadas para as missões de salvamento e de policiamento. Na última sexta, foi a vez de ajudar a encontrar uma criança de apenas 5 anos que desapareceu. ( Kid Júnior )

Uma criança de apenas 5 anos de idade foi resgatada na noite da última sexta-feira (9), no Crato. O menor estava desaparecido desde às 17 horas do mesmo dia quando o Corpo de Bombeiros - com auxílio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), foram acionados e iniciaram as buscas na região.

A ação dos oficiais aconteceu na localidade do Bairro Vila Lobo e a criança foi recuperada por volta das 19h. O bairro situa-se num platô entre os vales dos Rios Saco e Lobo e do Riacho Constantino. Constitui-se de um núcleo próximo à rodovia Pinto Madeira, CE-386, que liga o Crato à localidade de Arajara no município de Barbalha.

Segundo informações do Ciopaer, a criança foi encontrada sem nenhum tipo de ferimento e apresentava apenas desgaste físico.