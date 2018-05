Consórcio assume retomada das obras de transposição de eixo que beneficia o Ceará

20:24 · 04.05.2018

Do total de beneficiados pela transposição, 4,5 milhões estão na Região Metropolitana de Fortaleza ( Arquivo / Diário do Nordeste )

O Ministério da Integração Nacional autorizou, nesta sexta-feira (4), o consórcio Ferreira Guedes - Toniolo, Busnello a assumir as obras remanescentes do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco . A ordem de serviço assinada nesta sexta (4) garante o início dos trabalhos.

O Eixo Norte, está com 96% das obras finalizadas, e deve garantir o abastecimento de mais de 7 milhões de pessoas em 223 municípios nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Do total de beneficiados, 4,5 milhões estão na Região Metropolitana de Fortaleza.

Mais de 1.200 profissionais estarão em campo nas próximas semanas para garantir que as águas cheguem ao Ceará até o mês de agosto.

Para adiantar os trabalhos, várias frentes de serviço serão abertas simultaneamente, inclusive em turnos de 24 horas, garantiu o ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, em reunião com representantes do Ministério Público do estado da Paraíba.

"Hoje, já temos cerca de 250 trabalhadores mobilizados no local. A construtora começará pelos pontos de obras mais complexos do trecho: a terceira estação de bombeamento (EBI-3) e o túnel Milagres. A EBI-3 é a maior estação elevatória de toda a Integração do São Francisco. São 90 metros de altura. É o equivalente a elevar o volume de água de uma piscina olímpica - a cada segundo - à altura de um prédio de 30 andares. Nossa expectativa é de acionar essa estrutura até o mês de junho", afirmou o ministro Pádua Andrade.