Cinco municípios do Ceará recebem a 5ª Caravana da Leitura e do Autor Cearense

22:36 · 18.09.2018 / atualizado às 22:38

Capacitações para professores são oferecidas para que possam trabalhar livros de autores cearenses de forma dinâmica e lúdica com seus alunos. ( Foto: Divulgação )

Promovendo atividades itinerantes de incentivo à leitura, a Caravana da Leitura trará em sua 5ª edição a valorização e divulgação de obras de autores cearenses. De setembro a dezembro, os municípios de Jijoca de Jericoacara, Senador Pompeu, Orós, São Gonçalo e Morrinhos serão contemplados com as ações produzidas pelo Espaço Popular de Artes (EPA).

Permanecendo um dia em cada cidade, o projeto disponibilizará uma tenda em praças públicas onde serão oferecidas oficinas literárias, rodas de leitura, apresentações de contação de histórias, conversa com autores cearenses, doação de livros e distribuição de material informativo do projeto.

Para a coordenadora da caravana, Luísla Carvalho, a iniciativa pretende se consolidar como ação estratégica de democratização do acesso à leitura e à cultura, promovendo este hábito por meio de atividades lúdicas e divulgando autores cearenses e suas obras para o público infantojuvenil. "O projeto dialoga com o objetivo global número quatro da Organização das Nações Unidas (ONU), que é levar educação de qualidade, colaborando com o desenvolvimento sustentável", reforça.

Neste mês, a programção oferece capacitações em dinamização e contação de histórias para professores de escolas públicas em cada parada, fornecendo condições para que trabalhem com esta didática com seus alunos.

Serviço:

5ª Caravana da Leitura e do Autor Cearense

Data: setembro a dezembro de 2018

Onde: municípios de Jijoca de Jericoacara, Senador Pompeu, Orós, São Gonçalo e Morrinhos.