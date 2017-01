Cidade de Graça, na região de Ibiapaba, registra forte chuva nesta sexta (6)

12:16 · 06.01.2017 / atualizado às 12:40

As chuvas de pré-estação continuam a trazer esperança para o povo cearense. De quinta (6) para esta sexta-feira (7), choveu em, pelo menos, 27 cidades, com destaque para Graça, município distante 255 quilômetros de Fortaleza. Lá, o volume foi de 60 milímetros.

Além do município de Graça, outras cidades da região da Ibiapaba, receberam chuvas nesta sexta. São Benedito e Frecheirinha registraram precipitações de 21mm e 15mm, respectivamente. Já no Litoral Norte, destacaram as chuvas em Barroquinha (15mm) e Uruoca (12mm).

No litoral de Fortaleza, a cidade onde mais choveu foi São Gonçalo do Amarante, que recebeu um volume de 7 milímetros.

Chuvas de pré-estação

Deste o mês de dezembro, as precipitações estão banhando cidades do estado. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas deste período estão acontecendo devido ao posicionamento favorável dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), Cavados de Altos Níveis e influência de sistemas frontais.