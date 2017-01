Chuvas voltam com intensidade à Zona Norte do Estado; Uruoca teve maior volume registrado

08:40 · 04.01.2017 / atualizado às 12:30

Viçosa do Ceará teve o terceiro maior volume no período ( Foto: VC Repórter )

Em mais um dia de precipitações no Estado, choveu em, pelo menos, 39 cidades do Ceará entre as 7h da terça-feira (3) e as 7h desta quarta (4). As chuvas mais intensas foram registradas, no periodo, na região serrana de Uruoca (49 milímetros), Ubajara (43,6 mm) e Viçosa (40 mm).

Em Sobral, a forte chuva registrada no fim da tarde de terça representou 37,4mm, o quarto município na lista de precipitações do dia divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

> Chuva banha sete cidades no Norte

Já em Fortaleza, o volume de chuva desta quarta foi de 10,4 mm. Foi o suficiente para garantir a alegria da criançada, como a do menino João Victor Ximenes, que tomou banho de chuva na Praça Luíza Távora:

Situação se repete

Nesta terça-feira (3), a região norte do Ceará já tinha registrado as maiores precipitações do Ceará, com destaque para a cidade de Martinópole que recebeu 70 milímetros, que é o maior volume registrado na cidade em 8 meses.

Previsão

De acordo com a Funceme, a previsão é de pancadas de chuva em todas as regiões no decorrer dia. Para esta quinta-feira (5), há possibilidade de precipitações no centro-norte.