Chuvas se concentram no Sul do CE nas últimas 24 horas; em Brejo Santo, volume foi de 109 mm

10:41 · 26.02.2018 / atualizado às 14:00

A exemplo do que aconteceu no último fim de semana, as chuvas que caíram no Ceará nas últimas 24 horas concentraram-se, principalmente, na região Sul do Estado, informou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Até o momento, pelo menos 103 municípios já haviam registrado precipitações no período entre as 7h deste domingo e 7h desta segunda-feira (26).

De acordo com a Funceme, o principal destaque no período foi o município de Brejo Santo, localizado no Cariri, com um volume de 109 mm. Outra cidade que registrou chuvas consideráveis foi Catarina, na região do Sertão Central e Inhamuns, com 107 mm nas últimas 24 horas.

Além de Brejo Santo, o Cariri apresentou outros quatro municípios com precipitações acima de 50 mm, destacando-se como a região com o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas. São eles:

Na Capital cearense, a Funceme registrou precipitações de apenas 5.6 mm no posto de Messejana. Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Cascavel foi o município que concentrou o maior volume de chuva, com 69 mm.

Previsão

Para esta terça-feira (27), a expectativa é de nebulosidade variável com períodos de chuva no litoral Norte, na Serra da Ibiapaba e no Centro-sul do Ceará. Já para a próxima quarta-feira (28), a previsão da Funceme é de possibilidade de chuvas em todas as regiões do Estado.

De acordo com prognóstico da Fundação, a previsão para o próximo trimestre (março, abril, maio) é positivo. A análise do órgão aponta que há 45% de chances de receber chuvas acima da média, 35% em torno normal e 20% abaixo do normal no próximo trimestre. Ainda segundo o órgão, o Estado deve registrar precipitações entre 398mm e 566,1mm no período.

As maiores chuvas registradas nesta segunda-feira (26):