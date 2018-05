Chuvas se concentram no litoral; Cascavel é destaque com 66 mm

11:23 · 07.05.2018 / atualizado às 11:53

O litoral cearense voltou a ser destaque em volume de chuvas nesta segunda-feira (7). De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações se concentraram na faixa litorânea, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Entre as 7h de domingo (6) e 7h desta segunda (7), 40 municípios do Estado tiveram registro de chuva. O município de Cascavel apresentou o maior volume do período, com 66 mm.

Ainda na RMF, o município de Maracanaú apresentou a segunda melhor média das últimas 24 horas, com 54 mm registrados. Em Fortaleza, as chuvas que caíram na noite de domingo e na madrugada desta segunda atingiram 30 mm, segundo a Funceme.

Previsão

A previsão da Funceme para esta segunda-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva na serra da Ibiapaba, na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Para a terça-feira (8), a expectativa é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte e céu parcialmente nublado no Sul.

Confira os maiores volumes de chuva desta segunda-feira (7):