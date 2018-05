Chuvas se concentram na região Norte do CE nas últimas 24 horas; Bela Cruz é destaque

09:33 · 08.05.2018 / atualizado às 09:42

Após apontar precipitações concentradas no litoral do Estado em seu último levantamento, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) voltou a registrar chuvas em algumas regiões do Ceará nas últimas 24 horas, principalmente na zona Norte. Segundo o órgão, choveu em pelo menos 39 municípios no período das 7h desta segunda-feira (7) às 7h desta terça-feira (8).

O principal destaque das últimas 24 horas foi o município de Bela Cruz, no Litoral Norte, onde foi registrada média de 67 mm. Em Camocim, na mesma região, a média observada foi 47.0 mm. Outra cidade que registrou chuvas consideráveis foi Forquilha, na Ibiapaba, onde a Funceme computou um volume de 44.6 mm no período analisado.

O Litoral Norte, inclusive, foi a região do Estado que mais recebeu chuvas nas últimas 24 horas, tendo em vista que cinco municípios registraram precipitações acima de 30 mm. São eles:

Bela Cruz (67.0 mm)

Camocim (47.0 mm)

Granja (43.0 mm)

Acaraú (37.3 mm)

Cruz (34.0 mm) Fortaleza amanhece chuva leve

Na Capital cearense, o dia amanheceu com chuvas leves, tendo a Funceme registrado, até o momento, precipitações de apenas 5.0 mm na cidade. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o maior volume registrado foi de apenas 6.8 mm, em Itaitinga.

Próximos dias

Para esta quarta-feira (9), a expectativa é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Centro-norte. No sul, há possibilidade de chuva. Já para a quinta-feira (10), a Funceme projeta possibilidade de chuva na faixa litorânea do Ceará.

As maiores chuvas registradas nesta terça-feira (8):