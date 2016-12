Chuvas no Sertão Central e Inhamuns em dezembro já superam média histórica em 65%

11:57 · 23.12.2016 / atualizado às 12:55

Em 23 dias de dezembro, já choveu na região do Sertão Central e Inhamuns 48,9mm. O número já é 64,6% maior que a média histórica. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Desde junho deste ano, os registros de precipitações na área foram desprezíveis, ou seja, as chuvas deste mês são as primeiras a cair após 5 meses de seca total.

A Funceme considera o Sertão Central e os Inhamuns como uma única macrorregião pluviométrica, sendo a maior do Estado.

Nesta sexta-feira (23), a região registrou chuvas, concentrando a maior parte das precipitações registradas no Estado entre as 7h de quinta e as 7h de hoje. Mais de 30 cidades foram banhadas, porém a intensidade das chuvas foi baixa.

Momento é de cautela

Ainda que o registro de chuvas tão acima da média seja motivo de comemoração, o momento exige cautela. A Funceme esclarece que o fenômeno atual não está relacionado com a quadra chuvosa de 2017. Isso significa que ainda não é possível prever o fim da seca que compeltará seis anos.

Uma prova disso é o registro de janeiro de 2016, quando choveu 172,6mm na região onde a média histórica para o primeiro mês do ano é 88,1mm.

Assim, apesar das precipitações terem sido 96,1% maiores que o esperado, a bonança daquele mês não repetiu nos meses seguintes, todos bem abaixo das médias.

O órgão ainda não tem previsão para a quadra chuvosa de 2017.

Confira os registros da macrorregião do Sertão Central e os Inhamuns mês a mês: