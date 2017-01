Chuvas atingem todas as regiões do Ceará; Crateús foi destaque, com 75 mm

08:14 · 19.01.2017 / atualizado às 09:06

Em Caucaia, foram 18 milímetros ( Foto: VC Repórter/Whatsapp )

Nas últimas 24 horas, choveu em, pelo menos, 40 cidades de todas as regiões do Ceará. A cidade de Crateús, distante 350 quilômetros de Fortaleza, registrou o maior volume de chuvas desta quinta-feira (19). Lá, o volume foi de 75 milímetros.

Neste ano, o município localizado na região dos Inhamuns ainda não tinha recebido um volume de chuvas considerável este ano, principalmente porque a região é historicamente uma das mais secas do Ceará.

Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no mês de janeiro a cidade costuma receber uma média de 106mm. No ano passado, o volume do mês foi de 291mm.

Além de Crateús, Viçosa do Ceará (45mm), Amontada (40mm), São Luís do Curu (34mm), São Gonçalo do Amarante (32mm), Granja (25mm) e Caririaçu (25mm) foram as cidades que mais se destacaram.

