Chuvas atingem o Cariri cearense nesta terça-feira (10)

09:08 · 10.01.2017 / atualizado às 13:11

Esta foi a primeira chuva de 2017 no Cariri ( Foto: André Costa )

As chuvas que atingiram o Ceará nas últimas 24 horas se concentraram na região do Cariri, no sul do Estado. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e recursos Hídricos (Funceme), as precipitações foram registradas em, pelo menos, 32 municípios.

Lavras da Mangabeira (43 mm) e Várzea Alegre (39,4 mm) tiveram os maiores volumes acumulados entre as 7h da segunda-feira (9) e as 7h desta terça (10). Na sequência, estão Cedro (27,2 mm), Ipaumirim (18,8 mm), Aurora (17,5 mm), Barro (16 mm), Granjeiro (15 mm) e Baixio (14,6 mm).

Em Várzea Alegre, a chuva abriu uma cratera na estrada, em um trecho da BR-230. O buraco toma boa parte de uma das faixas da rodovia, ocasionando perigo para quem trafega pela estrada. A BR é a principal rodovia que une as regiões do Centro-Sul ao Cariri.

Cratera na cidade de Várzea Alegre, que teve uma das maiores chuvas das últimas 24 horas

De acordo com a Funceme, a previsão para a manhã desta terça é de “nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea e centro-sul do estado”. Nas outras regiões, a expectativa é de céu parcialmente nublado. A mesma situação deve se repetir na quarta-feira (11).