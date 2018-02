Chuvas atingem mais de 90 municípios do CE; Iracema é o maior destaque, com 98 mm

09:56 · 21.02.2018 / atualizado às 14:42

Dando sequência ao período chuvoso que atinge o Ceará neste mês de fevereiro, tendo inclusive registrado volumes de até 148 mm na última terça-feira (20), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) voltou a registrar precipitações em todo o Estado nas últimas 24 horas.

De acordo com a Funceme, pelo menos 94 municípios já apresentaram precipitações no período das 7h desta terça às 7h desta quarta-feira (21), sendo o principal destaque o município de Iracema, na região Jaguaribana, com um volume de 98 mm. Outra cidade que registrou chuvas consideráveis foi Várzea Alegre, na região do Cariri, com 55 mm no período.

Como tem ocorrido nos últimos dias, a região do Cariri foi a que mais concentrou volume de chuvas nas últimas 24 horas, tendo em vista que três municípios registraram precipitações acima de 40 mm. São eles:

Várzea Alegre (55.0 mm)

Aurora (42.5 mm)

Granjeiro (42.0 mm)

Fortaleza

Na Capital cearense, a Funceme registrou precipitações de 17.2 mm no posto de Messejana. Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Cascavel foi o município que concentrou o maior volume de chuva, com 17 mm.

Para esta quinta-feira (22), a expectativa é de nebulosidade variável ao longo do dia, com eventos de chuva em todas as regiões do Estado. A mesma projeção é feita para a próxima sexta-feira (23).

As maiores chuvas registradas nesta quarta-feira (21):