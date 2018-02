Chuvas atingem mais de 60 municípios do CE; Reriutaba é o maior destaque, com 91 mm

09:23 · 27.02.2018 / atualizado às 12:20

Em Viçosa do Ceará, açude transbordou após muitos anos e atraiu a curiosidade de várias pessoas ( Foto: VC Repórter )

Dando sequência ao período chuvoso que atinge o Ceará neste mês de fevereiro, tendo inclusive registrado volumes de até 109 mm nesta segunda-feira (26), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) voltou a registrar precipitações em todo o Estado nas últimas 24 horas.

De acordo com a Funceme, pelo menos 66 municípios já apresentaram precipitações no período das 7h desta segunda às 7h desta terça-feira (27), sendo o principal destaque o município de Reriutaba, na região da Ibiapaba, com um volume de 91 mm. Outra cidade que registrou chuvas consideráveis foi Mauriti, no Cariri, com 71.6 mm no período.

> Mauriti registra fortes chuvas nos últimos dois dias

A região da Ibiapaba, inclusive, foi a que concentrou maior volume de chuvas nas últimas 24 horas, tendo em vista que quatro municípios registraram precipitações acima de 50 mm. São eles:

Reriutaba (91.0 mm)

Graça (70.0 mm)

Pires Ferreira (58.0 mm)

Guaraciaba Do Norte (51.0 mm)

Fortaleza

Na Capital cearense, a Funceme não registrou precipitações nas últimas 24 horas. Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Beberibe foi o município que concentrou o maior volume de chuva, com 20 mm.

Para esta quarta-feira (28), a expectativa é de nebulosidade variável com períodos de chuva na faixa litorânea e Centro-sul do Estado. Nas demais regiões,céu parcialmente nublado. Já para a quinta-feira (1º), a expectativa da Funceme é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará.

As maiores chuvas registradas nesta terça-feira (27):