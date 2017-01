Chuva: Litoral Norte concentra os maiores volumes do Ceará nesta quinta (12)

09:07 · 12.01.2017 / atualizado às 13:27

Em mais um dia de chuvas de pré-estação, pelo menos 46 cidades do Ceará receberam precipitações. O maior volume registrado nas últimas 24 horas foi em Jericoacoara, um dos principais destinos turísticos do Ceará, com 75 milímetros.

A principal concentração de chuvas se deu no Litoral Norte, onde houve precipitações em 10 municípios, com destaque para Paraipaba (49,2), Cruz (41mm), Meruoca (36,8mm) e Acaraú (34,5mm).

Leia também:

>> Açudes têm metade do volume em relação a 2016

>> Climatempo prevê até 75mm de chuvas em áreas do Ceará

Neste mês, o Ceará diversas cidades têm recebido um bom volume de chuvas. Até esta quinta-feira (12), o maior volume de 2017 foi registrado em Ipueiras, na região de Ibiapaba. Lá, em um dos pontos de medição de volume, o volume foi de 101 milímetros . Ainda nesta quarta (11), quando aquela cidade registrou o recorde do ano, choveu em outras 64.

Previsões

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva no centro-norte do estado no decorrer do dia. Já para esta sexta-feira (13), haverá possibilidade de chuvas isoladas no noroeste do estado.