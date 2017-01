Chuva continua intensa na região da Ibiapaba. Em Ipu foram 96 milímetros

11:18 · 21.01.2017 / atualizado às 16:01 por Marcus Peixoto

Após dois dias seguidos de precipitações, a bica do Ipu volta a correr e a renovar a esperança no inverno ( Divulgação )

Pelo menos 15 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7h da sexta-feira (20) a as 7h deste sábado (21), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). A maior precipitação ocorreu em Ipu, na Zona Norte do Estado, com 96 mm. De acoordo com o boletim pluviométrico, ao longo do dia, haverá nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas no noroeste do estado e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

No período, as maiores chuvas por Municípios ocorreram, além de Ipu, em Pires Ferreira (71.2 mm), Santa Quitéria (41 mm), Croatá (25 mm), Ipueiras (23 mm), Fortaleza (18.5 mm), Guaraciaba Do Norte (17 mm), Santa Quitéria (15.2 mm), Aquiraz (11 mm) e Reriutaba (8 mm).

O órgão informou ainda que Imagens de imagens de satélite mostram nuvens sobre todo o Estado. Também foi observada a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), no Oceano Atlântico, que exerce maior influência na quadra chuvosa, além da presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis no Nordeste brasileiro.Para amanhã, a previsão é nebulosidade variável com chuva em todas as regiões cearenses no decorrer do dia.

De acordo com o acompanhamento da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh), até a sexta foi registrado aporte de água em 23 açudes, que totalizaram uma variação de volume de 782.699 m³. O aporte foi de 1.038.423 m³. Mesmo com a intensificação das chuvas nos últimos dias, dos 153 reservatórios monitorados, 137 açudes permanecem com volume abaixo de 30 %.