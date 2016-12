Chuva atinge sertão do Inhamuns e Boa Viagem nesta sexta-feira

10:22 · 23.12.2016 / atualizado às 12:44

Não foi uma chuva de grandes proporções, mas para uma região que há anos vem lutando contra a seca, a precipitação registrada no sertão de Inhamuns é um sinal de esperança de que a seca de 5 anos esteja com os dias contados.

> Funceme registra chuva em 32 municípios; maiores na região do Maciço de Baturité

Foto enviada pelo leitor Pedro Nascimento, em Baturité, por meio da hashtag #dnfotografia, no Instagram do Diário do Nordeste

Entre as 7h da quinta-feira (22) e as 7h desta sexta (23), choveu em, pelo menos, 32 municípios do Ceará. Os maiores volumes foram registrados no Maciço de Baturité. Entretanto, o maior motivo de comemoração ocorreu nos sertões de Inhamuns e de Boa Viagem.

Confira a lista de municípios com mais chuvas: