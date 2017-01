Chove em mais de 100 municípios do CE, maior quantidade de 2017

08:45 · 20.01.2017 / atualizado às 11:26

Ipu registrou 22,5 milímetros nas últimas 24 horas e a bica, ou 'Véu de Noiva', voltou a jorrar. ( VC Repórter ) Chuvas trazem esperança para o poco cearense. ( FOTO: VC Repórter )

A cidade de Senador Sá, distante 283 quilômetros de Fortaleza e localizada no Noroeste Cearense, recebeu 94 milímetros de chuva nesta sexta-feira (20), o maior volume registrado entre os mais de 100 municípios do Ceará que registraram precipitações, número este o maior do ano.

A Bica do Ipu, um dos símbolos cearenses e que estava seca, voltou a jorrar água nesta sexta após as últimas chuvas registradas no município. Hoje, o município registrou 22,5 milímetros nas últimas 24 horas.

Até então, o dia 11 deste mês, havia registro de chuvas em 71 municípios. Especialmente e somente nesta sexta-feira, a quantidade é de, pelo menos, 101 municípios.

Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), além de Senador Sá, outras cidades receberam um grande volume de chuva. Destacam-se Pires Ferreira (83mm), Crateús (73mm), Morrinhos (63mm) e Martinópole (63mm).

Já havia chovido bem na região na última quinta (19) com destaque para Crateús que recebeu 75mm.

Previsão

A previsão da Funceme ao longo do dia, é de nebulosidade variável com chuvas principalmente no Noroeste e Centro-Sul do estado. Já para este sábado (21), há possibilidade de chuva na faixa litorânea e Sul. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.