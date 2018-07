09:16 · 08.07.2018 / atualizado às 09:35

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 32 municípios do Estado do Ceará nas últimas 24 horas (dados extraídos às 9h30). O destaque ficou por conta de Paracuru com 87,4 mm. Em segundo lugar aparece São Gonçalo do Amarante com 72 mm.

Outros municípios também se destacaram como Eusébio (32 mm), Itapipoca (29,6 mm) e Guaramiranga (29,2 mm).

Olhando no sistema da Funceme, não aparecem dados sobre chuva superior a 2 mm em Fortaleza.