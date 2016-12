Ceará volta a registrar chuvas; Ibiapina e Graça têm maiores volumes

09:19 · 30.12.2016 / atualizado às 09:56

O Estado do Ceará voltou a registrar chuvas nas últimas 24 horas. Ao todo, 29 municípios tiveram a ocorrência de precipitações, entre as 7h da quinta-feira (29) e as 7h desta sexta-feira (30), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O total registrado foi de 269,1 milímetros.

Entre as dez maiores chuvas, a maior foi de 35 milímetros, que caiu sobre o município de Ibiapina, na região da Ibiapaba. A cidade de Graça também registrou um volume considerável, com 30 milímetros. Segundo a Funceme, a condição de nebulosidade variável, nesta manhã do dia 30/12, indica possibilidade de chuva na faixa litorânea. Nas demais regiões o céu permanece parcialmente nublado.

Na quinta-feira (29), as chuvas que banharam parte do Ceará se concentraram na Região Metropolitana e na região do Cariri, áreas que não foram atingidas nas últimas 24 horas.

10 maiores chuvas no Ceará, segundo a Funceme: