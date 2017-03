Ceará registra chuvas nesta terça (20), mas com intensidade menor

09:46 · 20.12.2016 / atualizado às 12:21

Previsão é de nebulosidade variável para todo o Estado, com possibilidade de chuva mais ao oeste ( Foto: Honório Barbosa )

O Ceará voltou a registrar chuvas entre 7h da última segunda-feira (19) e 7h desta terça (20). Entretanto, desta vez, as precipitações foram menores e mais dispersas pelo território estadual, em comparação aos últimos dias.

Até 9h45 desta terça, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em 23 municípios do Estado, sendo a região do Cariri a que concentrou o maior volume, com o município de Milagres apresentando a maior precipitação do dia, 12,9 mm.

Outros municípios que apresentaram as maiores chuvas foram Carnaubal, 6 mm; Barroquinha, 5,1 mm; Jaguaribe, 3,1 mm; Palhano, 3 mm; e Limoeiro do Norte, também 3 mm. Fortaleza não registrou chuva no período.

Os números ficam bem abaixo dos balanços dos últimos dias. De domingo (18) para segunda-feira (19), choveu em 102 cidades cearenses, sendo em Milhã a maior precipitação, de 80 mm. Já do sábado (17) para o domingo (18), a Funceme registrou chuva em 64 municípios, com a chuva de 102 mm de Icó tendo o maior destaque.

A previsão da Fundação para o restante desta terça-feira é de céu parcialmente nublado para todo o Ceará, com a possibilidade de chuvas no Litoral Norte e na serra da Ibiapaba.

Estado e Capital já superaram média de dezembro

Tanto o Ceará como Fortaleza já superaram, no dia 20, a média história do mês de dezembro. No Estado, a pluviometria deste mês já é 4% maior do que a média de chuvas histórica do Estado para o período, que é de aproximadamente 32%, segundo a Funceme.

Já na Capital, o acumulado durante o mês de dezembro - o primeiro do período de pré-estação chuvosa (dezembro/janeiro) - já chega ao total de 50,4 milímetros, passando da média histórica para os 30 dias, que é de 33,3 milímetros.