Boa Viagem tem maior chuva do Ceará entre domingo e segunda (25)

10:09 · 26.12.2016 / atualizado às 11:21

Entre as 7h do domingo (25) e as 7h desta segunda-feira (26) choveu em, pelo menos, 13 municípios do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar da pouca quantidade de precipitações no Estado, o maior volume registrado em Boa Viagem (distante 205,37 km de Fortaleza), com 34 milímetros, foi destaque por estar numa das regiões mais prejudicadas pela seca.

A cidade pertence à macrorregião Sertao Central e Inhamuns, onde o volume registrado em dezembro já é 134,4% maior que a média histórica de dezembro.

A Funceme também registrou precipitações em São João Do Jaguaribe (24.0 mm); Redenção (20.0 mm); Itapipoca (14.4 mm); Acarape (14.0 mm) Redenção (11.4 mm); Cariré (7.0 mm), Aracoiaba (5.8 mm) Tianguá (5.6 mm), Limoeiro do Norte (4.2 mm) e Aratuba (4.0 mm).

Ainda segundo o órgão, imagens de satélite mostram nuvens sobre o centro-norte do Ceará, o que estaria associado a um fenêmeno sistema de baixa pressão atmosférica e circulação horária a aproximadamente 12km de altura, que está atuando na região Nordeste do Brasil (NEB), padrão observado nos últimos dias.

2017

Próximo ao dia 15 de janeiro, em data ainda a ser definida, a Funceme vai concluir e divulgar o primeiro prognóstico climático oficial para a quadra chuvosa de2017 no Ceará. O documento apresentará as probabilidades de cada uma das três categorias referentes ao acumulado de precipitações nos meses de fevereiro, março e abril.