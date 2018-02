Barragem Germinal, em Palmácia, sangra neste domingo; veja vídeo

20:44 · 25.02.2018 / atualizado às 21:12

A Barragem Germinal atingiu os 100% de capacidade no Sábado (24) e sangrou no dia seguinte ( Foto: VC Repórter/WhatsApp )

Com as chuvas do início do ano no Estado, a Barragem Germinal, em Palmácia, passou dos 100% da capacidade e sangrou na tarde deste domingo (25). Com a última atualização de dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), esse é o terceiro reservatório a constar com a totalidade de volume.

Segundo o secretário executivo da Sistema de Informações dos Recursos Hídricos do Ceará (Sirh), Aderilo Alcântara, a barragem, que tem capacidade para 2,6 milhões de metros cúbicos, é pequena, mas bastante estratégica para abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Abastecidos

Na última sexta-feira, foi a barragem do Rio Cocó que atingiu o limite máximo, conforme dados do Portal Hidrológico da Cogerh. Com capacidade de armazenamento de quase 6 milhões e meio de m³, o reservatório é o primeiro da RMF a sangrar em 2018.

O açude Caldeirões, em Saboeiro, é o terceiro reservatório da lista da Cogerh a ter atingido a capacidade máxima neste ano, além disso foi o primeiro a sangrar no Estado.