Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Boa Viagem

11:44 · 14.09.2018 / atualizado às 13:15

O piloto informou aos policiais que a aeronave apresentou uma pane, gerando a necessidade do pouso forçado ( Foto: VC Repórter/WhatsApp )

Um avião monomotor, de prefixo PR-COR, precisou realizar um pouso forçado no campo de aviação de Boa Viagem, município distante 220 quilômetros de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (14). A bordo da aeronave estavam o piloto e um funcionário de uma empresa de construção. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 9h. Os dois ocupantes do avião não sofreram ferimentos e passam bem.

O piloto informou aos policiais que a aeronave apresentou uma pane, gerando a necessidade do pouso forçado. Durante o contato com o solo, o trem de pouso dianteiro foi arrancado.

As primeira informações eram de que o passageiro que estava na aeronave no momento do acidente seria o empresário Celiton Luiz Costa de Oliveira, dono da Contrutora Luiz Costa - empresa que mantém contratos com o governo do Estado do Ceará -, o que não foi confirmado pela Polícia.

O Hospital Municipal Casa de Saúde Adília Maria informou que uma ambulância foi encaminhada ao local do acidente, onde foi constatado que piloto e passageiro não sofreram ferimentos.

O acidente, bem como o estado de saúde dos envolvidos, também foi confirmado por uma funcionária da Contrutora Luiz Costa, que afirmou não estar autorizada a repassar mais informações.