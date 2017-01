Avião cai, atinge casa e deixa criança e adultos feridos em Camocim

09:13 · 18.01.2017 / atualizado às 09:38

Um avião de pequeno porte caiu e chocou-se contra uma residência na manhã desta quarta-feira (18), em Camocim, cidade distante 347 quilômetros de Fortaleza. Duas pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas gravemente. Uma criança que estava na casa foi atingida por tijolos.

De acordo com o comandante da Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12), tenente-coronel Assis Azevedo, o avião estava com duas pessoas, o passageiro e o tripulante,que ficaram gravemente feridas. Ainda não se sabe o motivo do acidente.

Ambas as vítimas foram resgatadas para um hospital de Camocim, mas, devido à gravidade dos ferimentos, elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Sobral. Elas foram identificadas como Francisco Aurílio de Lima Firmino, 46 anos e Manoel Alves de Sousa, 52 anos.

Na queda, a aeronave chocou-se contra o muro de uma residência, que teve tijolos quebrados. Parte do material atingiu uma criança que dormia em um dos cômodos. Ela foi encaminhada para um hospital da cidade com ferimentos leves.